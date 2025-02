Avião cai, atinge ônibus e explode, matando 2 pessoas em São Paulo

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta 6ª feira (7.fev.25) em uma das vias mais movimentadas da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Durante a tentativa de pouso de emergência, a aeronave atingiu um ônibus e explodiu. O acidente resultou na morte dos dois ocupantes do avião e deixou outras sete pessoas feridas.

Conforme divulgado pelo G1, o acidente ocorreu por volta das 7h20 na Avenida Marquês de São Vicente, próximo ao número 1.874. A via precisou ser totalmente interditada, e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) orienta motoristas e pedestres a evitarem a região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois ocupantes da aeronave foram encontrados carbonizados entre os destroços. No solo, sete pessoas ficaram feridas, incluindo um motociclista atingido por destroços e uma passageira do ônibus. O motorista do coletivo foi levado para atendimento após sofrer uma crise de ansiedade.

As demais vítimas receberam socorro e foram encaminhadas a hospitais da região.

Ainda conforme o G1, o avião, modelo King Air F90, tem capacidade para transportar até oito pessoas, mas estava com apenas dois ocupantes no momento do acidente. A decolagem ocorreu no Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista, por volta das 7h15. O destino da aeronave era Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Testemunhas relataram que o piloto tentou realizar um pouso de emergência na pista da avenida, mas não conseguiu evitar a colisão. O impacto gerou uma explosão, aumentando a gravidade do acidente. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades aeronáuticas.