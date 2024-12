Bandidos viajaram 2 mil km para roubar R$ 600 mil em shopping de CG

A Polícia Civil desarticulou um grupo criminoso responsável pelo roubo de R$ 600 mil em joias e relógios de uma joalheria localizada no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande.

O crime ocorreu em 30 de novembro de 2023, quando três homens armados renderam funcionários e clientes do estabelecimento e fugiram sem levantar suspeitas, utilizando motocicletas estacionadas nas proximidades do shopping.

As investigações conduzidas pela Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (Derf) contaram com a análise de imagens de câmeras de segurança e a troca de informações com forças policiais de outros estados.

Após meses de apuração, a polícia identificou e prendeu os quatro envolvidos no crime: J.F.R. (46 anos), F.W.L.S. (25 anos), R.P.O.S. (23 anos) e C.H.M.M. (23 anos).

De acordo com a polícia, J.F.R., apontado como o mentor do grupo, já tinha um histórico de crimes semelhantes em Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Mato Grosso.

Ele recrutou R.P.O.S. e C.H.M.M., que vieram do Espírito Santo exclusivamente para participar do roubo, enquanto F.W.L.S., residente em Campo Grande, forneceu suporte logístico.

A prisão de J.F.R. foi realizada em Cuiabá (MT), onde ele já estava detido após tentar roubar outra joalheria em março de 2024. Durante sua prisão, utilizava documentos falsos, o que inicialmente dificultou sua identificação.

C.H.M.M. foi capturado em Vila Velha (ES), onde a polícia apreendeu três armas de fogo, incluindo uma compatível com a usada no roubo.

R.P.O.S. foi detido em Itapemirim (ES), enquanto tentava fugir para o Rio de Janeiro. Já F.W.L.S. foi preso em Campo Grande e confessou seu envolvimento, além de confirmar que conhecia os outros integrantes.

Todos os envolvidos possuem registros criminais por delitos como roubos, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e uso de documentos falsos.