Batida entre Strada e carreta de cana mata homem de 60 anos na BR-267, em MS

Francisco Pereira Rodrigues, de 60 anos, morreu em acidente ocorrido na tarde desta 6ª feira (16.ago.24) na BR-267, próximo ao CTG Tropeiro Velho, em Rio Brilhante, a 158 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site Alvorada Informa, o acidente envolveu uma carreta da empresa Raízen, que transportava cana-de-açúcar, e um veículo Fiat Strada em que a vítima seguia. De acordo com as primeiras informações, há suspeitas de que o motorista do Strada tenha invadido a pista contrária, provocando a colisão.

O condutor da carreta foi levado ao hospital de Rio Brilhante para receber atendimento médico. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil de Rio Brilhante estão no local.