Batida entre Toro e Ka mata três pessoas carbonizadas na BR-060

Acidente ocorrido na noite de domingo (17.nov.24), na BR-060, em Camapuã, a 135 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de três pessoas, que ficaram carbonizadas. As vítimas foram identificadas como Carlos Eduardo Nogueira da Costa, Vanessa Cristina de Oliveira e Maria do Perpétuo Socorro Soares Nogueira.

O acidente envolveu um Fiat Toro, que seguia em direção a Paraíso das Águas, e um Ford Ka, que vinha no sentido oposto. Com a colisão, o Ford Ka saiu da pista e pegou fogo, impossibilitando o resgate dos ocupantes. Os passageiros do Fiat Toro sofreram ferimentos graves e foram encaminhados para atendimento médico em Campo Grande.

Ainda não há detalhes sobre as causas do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas que consumiram o veículo. A Polícia Civil investiga o caso.