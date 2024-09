Bêbado, caminhoneiro mata uma pessoa e agride policiais a pauladas

Um caminhoneiro bêbado foi preso após causar a morte de um motociclista e ferir duas mulheres em um acidente na rodovia Rio-Santos, litoral de São Paulo. De acordo com o G1, o motorista, que trafegava na contramão, colidiu com nove veículos, incluindo uma viatura policial. Ele foi detido depois de agredir os agentes no local.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o incidente começou por volta das 17h40 do domingo (22.set.24), quando o caminhoneiro foi avistado conduzindo de maneira perigosa na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão. Ele transportava um contêiner com glicerina e colidiu com dois carros no km 268. Apesar do impacto, os motoristas desses veículos não sofreram ferimentos.

Posteriormente, os policiais rodoviários receberam a informação de que o caminhoneiro, em alta velocidade, seguia na contramão em direção a Guarujá. Uma viatura foi enviada ao local e tentou interceptá-lo, mas o motorista desobedeceu a ordem de parada.

Ainda conforme o G1, em um esforço para evitar um desastre, os policiais rodoviários começaram a alertar outros motoristas com sinais sonoros e luminosos. O caminhoneiro, no entanto, entrou na Rodovia Manuel Hipólito do Rego, também conhecida como Rio-Santos, na altura do bairro Monte Cabrão, em Santos.

Apesar de mais uma tentativa de abordagem, o motorista colidiu com a frente de uma viatura policial, fazendo o veículo rodopiar na pista. Felizmente, os agentes não ficaram feridos. O caminhão seguiu descontrolado pela contramão da rodovia, até que no km 247, atingiu uma motocicleta com um casal a bordo, sendo que o piloto da moto acabou morrendo. Ele só foi parado adiante e ainda agrediu os policiais com pauladas antes de ser preso.