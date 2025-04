Bebê de 3 meses morre ao ser atacado por pitbull na casa de cuidadora

Um bebê de apenas três meses morreu após ser atacado por um cachorro da raça pitbull na casa de uma cuidadora, na Região Metropolitana do Recife, na tarde de 2ª feira (14.abril.25). Segundo informações do Portal VGN, a tragédia aconteceu no mesmo dia em que a mãe da criança iniciou um novo emprego.

Segundo informações da Polícia Civil, era a primeira vez que a cuidadora ficava responsável pelo bebê. Ela já havia cuidado do filho mais velho da mulher, e era considerada pessoa de confiança da família. No entanto, poucas horas após o início dos cuidados, o ataque ocorreu.

De acordo com o delegado Victor Leite, que conduz a investigação, o cão estava no quintal da residência, mas conseguiu acessar a parte interna da casa e atacou diretamente o bebê. “A cuidadora ainda tentou intervir, entrou em luta corporal com o animal e mostrou lesões na mão direita causadas durante a tentativa de salvamento”, afirmou ao VGN.

Apesar dos esforços da cuidadora, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do Corpo de Bombeiros. O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML), onde será submetido a perícia.

A cuidadora foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife, e prestou depoimento. A Polícia Civil apura se ela poderá responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas a negligência pode ter contribuído para o desfecho fatal.