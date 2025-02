Pitbull é morto a tiros após atacar moradores e bombeiros no Universitário

Um cão da raça Pitbull foi abatido a tiros na noite de domingo (23.fev.25) no bairro Universitário, em Campo Grande, após atacar moradores e equipes do Corpo de Bombeiros que tentavam socorrer as vítimas. O animal, que havia sido abandonado pelo antigo dono, estava descontrolado e avançou contra várias pessoas.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 21h, quando o cachorro já havia mordido duas pessoas e continuava agressivo. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem ferido com múltiplas mordidas na mão. Ele estava embriagado e não conseguiu fornecer informações detalhadas sobre o ocorrido. Devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhado para a Santa Casa para atendimento especializado.

A segunda vítima, uma mulher de 38 anos, sofreu um corte leve em um dos dedos e recebeu atendimento no local pelo Corpo de Bombeiros. Ela relatou que o cachorro pertencia a um vizinho que havia se mudado recentemente, deixando o animal para trás.

O Pitbull, extremamente agitado, avançava não apenas contra os moradores, mas também contra a equipe de socorro. Diante da situação e do risco iminente de novos ataques, os policiais dispararam contra o animal, que morreu no local.

Na residência onde o cachorro costumava aparecer, os agentes encontraram o novo morador, que afirmou ter se mudado há uma semana. Ele relatou que o antigo proprietário da casa havia abandonado o cão, que desde então aparecia esporadicamente na região.