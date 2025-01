Buraco na pista causa batida entre carretas e mata motorista de 40 anos

Acidente envolvendo duas carretas resultou na morte de Rudinei Rigo, de 40 anos, na noite de 5ª feira (16.jan.25), em Mundo Novo, na BR-163, próximo ao quilômetro 31, sobre a ponte do Rio Iguatemi. O acidente ocorreu por volta das 18h08.

De acordo com informações do boletim de ocorrência e imagens de monitoramento, Rudinei seguia em direção a Eldorado, enquanto o outro caminhoneiro, de 34 anos, trafegava no sentido contrário, de Mundo Novo para Eldorado.

Em dado momento, o motorista de 34 anos tenta escapar de um buraco no meio da pista, mas perde o controle da direção. Ele tentou evitar a colisão, jogando seu veículo para a direita e colidindo contra o guard-rail. Apesar da manobra, o semirreboque de sua carreta invadiu a pista contrária e atingiu a parte frontal do veículo de Rudinei, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para controlar o tráfego e prestar assistência. A perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos necessários. O motorista que sobreviveu foi submetido ao teste do bafômetro, que não detectou presença de álcool em seu organismo.