CAC, Valdeir mata esposa com tiro na cabeça e comete suicídio no DF

Valdeir Teodoro da Silva, de 47 anos, matou a esposa, Telma Senhorinha da Silva, de 51, com um tiro na cabeça, e em seguida tirou a própria vida com a mesma arma. O caso de feminicídio seguido de suicídio ocorreu no bairro Lúcio Costa, no Distrito Federal, na noite de sábado (7.jun.25).

Segundo o portal Metrópoles, o casal viveu junto por 12 anos, mas enfrentava um processo de separação. Familiares relataram que as discussões entre os dois se intensificaram nos últimos tempos, e Telma vinha sofrendo agressões verbais recorrentes. Vizinhos disseram à reportagem que Valdeir aparentava ser uma pessoa tranquila, o que causou ainda mais surpresa com o desfecho trágico.

Telma foi morta dentro da residência da família. Segundo apuração do Metrópoles, Valdeir havia ingerido bebida alcoólica antes do crime, e no quintal da casa havia várias latas de cerveja. Após matar a companheira com um tiro, ele usou a mesma arma para atirar contra si mesmo, morrendo no local.

Ainda conforme divulgado pelo Metrópoles, Valdeir era registrado como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). A arma utilizada no crime era uma pistola Taurus 9 milímetros, que foi apreendida pela polícia. O caso está sob investigação da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural).

Telma deixa duas filhas. A mais nova, de 13 anos, é fruto da relação com Valdeir; a filha mais velha, de 23, nasceu de um relacionamento anterior.