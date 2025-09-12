Caloteiro é preso por agredir oficial de justiça durante apreensão de carro em MS

Um homem foi preso em flagrante na última 3ª feira (9.set.25), em Campo Grande, após agredir uma oficial de justiça durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão de um veículo. Ele vai responder por lesão corporal dolosa qualificada, ameaça e resistência.

A servidora, acompanhada de um representante do banco credor, relatou que, ao informar ao proprietário sobre a ordem judicial e exigir a entrega das chaves, foi empurrada e teve o braço apertado com força. “Ele entrou no veículo e deu partida, quando foi advertido de que não adiantaria fugir, pois o bem seria apreendido de qualquer forma. O acusado respondeu que já havia quitado a dívida e que estava armado”, disse em depoimento.

Segundo a vítima, só não caiu no chão porque foi amparada pelo representante do banco, que confirmou as agressões à polícia. Ela apresentou hematoma no antebraço esquerdo. Já o acusado afirmou que não agrediu a servidora e que o ferimento em sua mão esquerda era resultado de um trabalho de pedreiro feito horas antes.

No momento da confusão, uma viatura que passava pela região atendeu a ocorrência. Somente com a chegada dos policiais o homem entregou as chaves e foi levado à delegacia.

O agressor passou por audiência de custódia na 5ª feira (11.set.25). O juiz Albino Coimbra Neto concedeu liberdade provisória por não haver pedido de prisão preventiva da polícia ou do Ministério Público. O magistrado destacou que o acusado “não foi absolvido do delito, tampouco condenado, mas apenas responderá ao processo criminal em liberdade, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais”.

O oficial de justiça é responsável por cumprir determinações judiciais, como citações, intimações, penhoras e apreensões. O descumprimento de suas ordens pode gerar multa, condução coercitiva ou até condenação criminal por desobediência.