De prefeito preso a empresários: veja quem são os alvos da Operação Spotless em MS

O prefeito de Terenos, Henrique Wancura (PSDB), foi preso na manhã desta 3ª feira (9.set.25) durante a deflagração da Operação Spotless, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), com apoio da Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul.

A ação cumpriu mandados de prisão e busca em Terenos, Campo Grande e Santa Fé do Sul (SP), em uma investigação que apura fraudes em licitações e desvios que ultrapassam R$ 15 milhões dos cofres públicos. Segundo apuração da reportagem, além do prefeito, empresários e empresas ligadas a contratos com a Prefeitura de Terenos também estão entre os alvos.

A seguir, conheça os nomes de empresas e pessoas físicas investigadas, segundo fontes com acesso à investigação.

Empresas e empresários investigados em Terenos:

Conecta Construções – Eduardo Schoier

Construtora Kurose – Fernando Seiji Alvese Kurose

Base Construtora e Logística – Genilton da Silva Moreira

HG Empreiteira & Negócios Ltda. – Hander Luiz Corrêa Grote Chaves

Lopes Construtora & Empreiteira Ltda. – Nádia Mendonça Lopes

Construtora e Empreiteira Real – Sansão Inácio Rezende

D’Aço Construção e Logística – Tiago Lopes de Oliveira

Agpower Engenharia e Construções – Arnaldo Godoy Cardoso Glagau

Construtora Queiroz – Daniel Matias Queiroz

Limpe Bem – Ednéia Rodrigues Vicente

Marsoft Informática Construções e Serviços – Rogério Luís Ribeiro

RS Construções e Serviços – Stênia Sousa da Silva

Empresas e empresários investigados em Campo Grande:

Arnaldo Santiago Ltda. – Arnaldo Santiago

Bonanza Comércio e Serviços Ltda. – Cleberson José Chavoni Silva

Tercam Construções Ltda. – Fábio André Hoffmeister Ramires e Jucélia Maria de Oliveira

Angico Construtora e Prestadora de Serviços Ltda. – Sandro José Bortoloto

Fortes Construtora Ltda. – Alexandre de Oliveira Pinheiro

GS Serviços e Construtora Ltda. – Celso Ricardo Gazola e Fernando Gomes Camargo

B2 Empreendimentos – Felipe Braga Martins

Gomes & Azevedo – Marcos Nascimento Galitzki

Tecnika Construção e Locação de Equipamentos – Rinaldo Cordoba de Oliveira

Jardim Apoio em Gestão Empresarial e Eventos – Vanuza Cândida Jardim

Como funcionava o esquema

Segundo o MPMS, a organização criminosa atuava de forma estruturada, com núcleos distintos e liderada por um agente político, o prefeito Henrique Wancura, apontado como o principal articulador. Servidores públicos envolvidos facilitavam a fraude em licitações, atestavam falsamente serviços não realizados e aceleravam o pagamento de notas fiscais a empresas ligadas ao esquema.

Os mandados foram cumpridos em empresas e nas residências dos sócios, além do gabinete e da casa do prefeito. A estimativa é de que os contratos fraudados, só no último ano, tenham ultrapassado R$ 15 milhões.

A operação é um desdobramento da Operação Velatus, deflagrada em 2024, que já havia identificado fraudes envolvendo empresas fantasmas ou sem capacidade técnica, usadas para simular concorrência em contratos com o poder público. À época, foram presos o então secretário de Obras de Terenos, Isaac Cardoso, e o empresário Hander Luiz Corrêa Grote, que também aparece entre os alvos da Spotless.

Em nota oficial, a Prefeitura de Terenos informou que colaborou com a operação e entregou os documentos solicitados. A administração destacou que não teve acesso prévio aos detalhes da investigação, mas reafirmou o compromisso com a transparência, a legalidade e o respeito às instituições.