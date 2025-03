Caminhoneiro embriagado atinge base da PRF em protesto por Bolsonaro

Um motorista de caminhão foi preso na madrugada desta 4ª feira (26.mar.25) após colidir intencionalmente contra a estrutura da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-060, em Recanto das Emas (DF). Segundo a PRF, o homem estava embriagado e afirmou ter cometido o ato como forma de protesto contra o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com os policiais que presenciaram a ação, o caminhão trafegava em alta velocidade, invadiu o bloqueio viário, passou por cima de um quebra-molas e colidiu com viaturas estacionadas na área externa da unidade.

Ao ser abordado, o motorista declarou que pretendia atingir a estrutura da PRF por motivações políticas. O teste do etilômetro indicou 0,95 mg/L de álcool no ar alveolar, valor quase três vezes acima do limite que configura crime de trânsito. Além disso, ele tentou subornar os agentes, oferecendo dinheiro para ser liberado.

A Polícia Rodoviária Federal informou que trabalha em conjunto com a Polícia Federal e órgãos de inteligência para apurar indícios de que a ação possa ter caráter terrorista. O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, corrupção ativa, tentativa de homicídio e está sob investigação por possível ato de terrorismo. A área permanece isolada para realização da perícia.

BOLSONARO RÉU

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou, por unanimidade, a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados, acusados de tentativa de golpe de Estado. A decisão foi tomada durante julgamento iniciado na 3ª feira (25.MAR.25) e concluído nesta quarta.

Os ministros consideraram que há indícios suficientes para abertura de ação penal. O relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou a materialidade dos delitos e o envolvimento dos acusados na articulação de medidas para subverter o resultado das eleições de 2022. Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas pela PGR.