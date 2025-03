Se virar réu, Bolsonaro já pode ser preso?

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta 4ª.feira (26.mar.25) o julgamento que pode transformar o ex-mandatário inelegível Jair Bolsonaro e sete de seus aliados em réus por participação na tentativa de golpe de Estado após o extremista de direita perder as eleições para o presidente Lula (PT) em 2022.

A decisão será tomada com base na denúncia da Procuradoria Geral da República e Ministério Público Federal (MPF), que atribui ao grupo a formação de uma organização criminosa voltada à ruptura institucional.

Além de Bolsonaro, estão sendo alvo de análise do STF os pedidos de abertura de processo contra:

Se a denúncia for aceita, os acusados passarão a ser réus e responderão a uma ação penal no STF.

A aceitação da denúncia não implica, por si só, em medidas cautelares, como a prisão preventiva, mas o STF pode vir a adotar esse tipo de decisão durante o andamento do processo.

CONTINUIDADE DA ANÁLISE

As deliberações serão transmitidas ao vivo pela TV Justiça e seu respectivo canal no YouTube. Acesse também o site do canal de televisão e rádio do Judiciário brasileiro.