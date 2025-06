Caminhoneiro morre após colisão e capotamento na BR-163 em Bandeirantes

Reginaldo Camargo Padilha, de 48 anos, morreu na tarde de 6ª feira (6.jun.25) após um grave acidente envolvendo dois veículos de carga na BR-163, entre Bandeirantes e São Gabriel do Oeste. A vítima, morador de Bandeirantes, conduzia um caminhão Mercedes-Benz carregado com milheto e seguia para São Gabriel do Oeste quando foi atingido por uma carreta Volvo que vinha logo atrás.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros, os dois caminhões trafegavam no mesmo sentido. A principal suspeita é de que a carreta tenha colidido na traseira do caminhão conduzido por Reginaldo, provocando a perda de controle, capotamento e morte imediata do motorista. A frente da carreta ficou completamente destruída, reforçando a hipótese de uma colisão traseira, mas as causas oficiais do acidente ainda dependem do laudo pericial.

O corpo da vítima foi encontrado preso às ferragens da cabine e já sem sinais vitais. A constatação da morte foi feita por um médico da CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia. O Corpo de Bombeiros de São Gabriel do Oeste chegou a ser acionado, mas foi dispensado após a confirmação do óbito.

A carga de milheto que Reginaldo transportava seria entregue em São Gabriel do Oeste. A liberação do corpo para a funerária ocorreu por volta das 17h30. O motorista da carreta envolvida no acidente não sofreu ferimentos e permaneceu no local para prestar esclarecimentos às autoridades.