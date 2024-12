Capotamento mata jovem de 24 anos e deixa dois feridos na MS-379

Acidente ocorrido na noite desta 5ª feira (19.dez.24) na rodovia MS-379, próximo ao distrito de Bocajá, em Laguna Carapã, a aproximadamente 275 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de Rafael Rafaeli, de 24 anos. Ele era o condutor de um veículo Vectra que capotou, deixando ainda dois passageiros feridos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, Rafaeli morreu no local. Dos passageiros, um foi encaminhado ao hospital de Laguna Carapã, enquanto o outro recebeu atendimento médico em Amambai. As autoridades ainda investigam as circunstâncias do acidente, mas há indícios de que o veículo tenha capotado em alta velocidade.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), e a polícia segue apurando detalhes para esclarecer o ocorrido.