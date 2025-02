Odair morre após ter perna amputada em acidente de trânsito na Capital

Após mais de 20 dias internado, o motociclista Odair Valdez Navarro, de 45 anos, morre na 5ª feira (6.fev.25) em decorrência de um grave acidente de trânsito ocorrido no último dia 13 de janeiro, no Jardim Tijuca, em Campo Grande. O impacto da colisão foi tão severo que a vítima precisou passar por uma amputação da perna.

A confirmação da morte foi feita por um amigo da vítima, que publicou uma despedida nas redes sociais. Desde o dia do acidente, Odair permanecia hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente aconteceu quando a motocicleta que ele pilotava foi atingida por um carro. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro. O automóvel foi localizado cerca de 700 metros do ponto da colisão, mas o condutor não estava presente.

A Perícia Técnica esteve no local e as investigações seguem para apurar as circunstâncias e identificar o responsável.