Casal preso em MS usava fotos de crianças abusadas para ato sexual

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) prendeu um casal em flagrante, um homem de 50 anos e uma mulher de 57, sob a acusação de armazenar e produzir material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. A prisão ocorreu após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão e de quebra de sigilo de dados telemáticos.

As investigações da DEPCA revelaram que o casal, que mantinha um relacionamento, utilizava imagens de crianças com conotação sexual para estimular atos libidinosos entre si. Durante a apuração, a polícia identificou as vítimas nas imagens e constatou que eram crianças do convívio dos suspeitos, o que agrava ainda mais a situação.

A equipe do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) da DEPCA, com autorização judicial, acessou os aparelhos celulares dos suspeitos. Neles, foi localizado o material ilícito que confirmou as suspeitas. Além do crime de armazenamento, o homem também responderá pela produção do material, pois foi identificado como o autor das filmagens de uma das vítimas.

A nota da polícia destacou o trabalho técnico do Núcleo de Inteligência, que é especializado em crimes cibernéticos. Essa expertise foi fundamental para o sucesso da operação, reforçando a importância do combate a crimes praticados por meio da internet para a proteção de crianças e adolescentes.

O casal foi preso em flagrante e será indiciado pelos crimes de acordo com a lei. As investigações continuam para determinar a extensão total dos crimes e o possível envolvimento de outras pessoas.