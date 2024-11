Colisão entre BMW e Biz mata Tadeu, servidor do Detran em Dourados

Um acidente envolvendo duas motocicletas resultou na morte de um homem na noite de 5ª feira (21.nov.24), em Dourados, a 224 quilômetros de Campo Grande. A colisão ocorreu por volta das 17h50, no cruzamento das ruas Cornélia Cerzósimo de Souza e Oliveira Marques, no bairro Jardim Tropical.

Conforme informações do boletim de ocorrência, Tadeu Vilela Leal, de 68 anos, servidor do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), conduzia uma motocicleta BMW pela rua Cornélia Cerzósimo de Souza, quando colidiu com uma Honda Biz pilotada por uma jovem de 29 anos, que transitava pela rua Oliveira Marques.

Tadeu foi socorrido em estado grave e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu às 20h30. A jovem não teve o estado de saúde divulgado.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela polícia, e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.