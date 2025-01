Colisão frontal durante forte chuva mata mulher na BR-158, em MS

Colisão frontal envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux e um caminhão Volvo na tarde desta 6ª feira (3.jan.25), resultou na morte de Idevania de Paula, na BR-158, próximo ao município de Aparecida do Taboado, a 458 km de Campo Grande.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista da caminhonete perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o caminhão. O acidente ocorreu durante forte chuva, que pode ter prejudicado a visibilidade na estrada.

A PRF informou que Idevania não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outra pessoa envolvida no acidente, cuja identidade não foi divulgada, sofreu ferimentos leves e foi socorrida.

Idevania estava retornando de Votuporanga, no interior de São Paulo, e seguia em direção a Paranaíba, cidade onde residia. A Polícia Civil apura o caso.