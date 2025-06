Condenado por estupro, ex-pastor é preso durante culto em igreja de MS

Um ex-pastor de 55 anos, condenado a mais de 13 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi preso na noite de 6ª feira (27.jun.25) durante um culto em uma igreja no centro de Itaporã. Ele estava foragido desde 2024.

A prisão ocorreu após policiais militares avistarem movimentação no templo durante uma ronda de rotina. Informados de que o homem procurado pela Justiça poderia estar participando da celebração, os agentes entraram no local e confirmaram com fiéis a identidade do suspeito.

O ex-pastor foi chamado para fora da igreja e, após checagem no sistema, a PM confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável. Questionado, ele admitiu conhecer a condenação e afirmou ter se mudado recentemente para Fátima do Sul.

A ordem de prisão foi expedida no último dia 24 de junho pela Comarca de Itaporã. A sentença determina o cumprimento da pena de 13 anos e 3 meses em regime fechado. O processo corre em segredo de Justiça, e os detalhes do crime não foram divulgados.

Após ser detido, o homem foi encaminhado para exame de corpo de delito e entregue às autoridades responsáveis pelo cumprimento da pena.