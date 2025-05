Conselheira tutelar é atacada com foice durante atendimento em MS

A Polícia Civil investiga um ataque a uma conselheira tutelar ocorrido na tarde de 2ª feira (20.maio.25), no bairro Cohab, em Bela Vista. A vítima foi atingida com um golpe de foice na cabeça durante atendimento a uma família. O autor, pai da criança em questão, foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva solicitada.

Segundo as informações, a equipe do Conselho Tutelar foi até a casa da família para buscar documentação da criança. Durante a visita, a avó da menor se exaltou ao ser informada sobre a possibilidade de reavaliação da guarda. Houve discussão e xingamentos.

No meio do tumulto, o pai da criança pegou uma foice e atacou uma das conselheiras, golpeando-a na região da nuca. A vítima sofreu uma lesão grave. O homem ainda tentou atingir os demais conselheiros, que conseguiram escapar.

O agressor foi localizado pela Polícia Militar em um brejo próximo à residência. Ele foi preso e autuado por tentativa de homicídio qualificado, com agravante por dificultar a defesa da vítima. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva e aguarda decisão judicial.

A conselheira permanece hospitalizada e seu estado de saúde é estável.

Em nota, a prefeitura repudiou o ato violento:

Nota de Repúdio



A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Habitação da Prefeitura de Bela Vista manifesta seu mais veemente repúdio ao ataque sofrido por conselheiras tutelares no fim da tarde deste dia 20 de maio, enquanto exerciam suas funções legais na proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.



Trata-se de uma grave agressão a servidoras públicas que, com responsabilidade e dedicação, atuam na garantia dos direitos fundamentais da infância e juventude. Agredir quem protege é atentar contra toda a sociedade.



Nos solidarizamos com as profissionais atingidas e reforçamos nosso compromisso com a valorização e segurança dos conselheiros tutelares. Exigimos das autoridades competentes a apuração rigorosa dos fatos e a devida responsabilização dos envolvidos, para que este lamentável episódio não se repita.



Violência contra servidores no exercício do dever é inaceitável e deve ser combatida com o rigor da lei.