Corpo desaparecido no Rio Aquidauana é encontrado depois de 2 dias

O corpo de Marcos Rosa Tolentino, de 56 anos, foi encontrado na manhã desta 2ª feira (9.dez.24), um quilômetro distante do local onde sua embarcação virou no Rio Aquidauana, no último sábado (7.dez.24). O acidente ocorreu enquanto Marcos estava acompanhado do filho e do piloto, em um passeio de barco na região conhecida como ‘Rancho Pantaneiro’.

De acordo com informações, a embarcação virou por volta das 15h30 de sábado, próximo a uma cachoeira, em Aquidauana, município a 140 quilômetros de Campo Grande. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram as buscas e localizaram o corpo de Marcos dois dias após o ocorrido.

Marcos era morador de São Paulo e estava hospedado com a família em um rancho às margens da BR-262, entre Aquidauana e Anastácio. O acidente trouxe tristeza à região, sendo mais um alerta para os cuidados com a navegação em áreas de risco.