Criança é baleada enquanto brinca na frente de casa na Vila Nasser, em Campo Grande

Uma criança de 8 anos foi ferida por um tiro na perna na noite deste domingo (18), no bairro Vila Nasser, em Campo Grande, enquanto brincava em frente à sua residência. De acordo com informações da Guarda Civil Metropolitana, dois homens em uma motocicleta azul abriram fogo contra dois rivais que estavam em uma casa desocupada nas proximidades. A menina, que estava na vizinhança, acabou sendo atingida por uma bala perdida.

Os familiares da criança, que não conheciam os suspeitos, a socorreram imediatamente, levando-a para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Almeida. Segundo testemunhas, um Gol vermelho foi visto parado na esquina por um longo período antes do ocorrido, e um dos alvos dos disparos foi visto correndo em direção ao veículo após o ataque.

A Guarda Civil Metropolitana identificou marcas de tiros no muro da residência da criança e localizou câmeras de segurança na área, que podem ajudar a esclarecer os detalhes do crime. As investigações continuam para identificar e prender os responsáveis pelos disparos.