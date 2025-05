Da fronteira para o xadrez: homem 'cai' com 274 kg de maconha em MS

Ação integrada das forças de segurança de Mato Grosso do Sul resultou na apreensão de 274 quilos de maconha e na prisão de um homem de 28 anos, na madrugada deste sábado (3.maio.25), em Costa Rica, região norte do estado.

A operação contou com a atuação conjunta do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (PMMS), 4ª CIPM de Costa Rica, Polícia Civil local e Comando de Operações de Divisas (COD) da PM de Goiás.

Após troca de informações entre as equipes, o suspeito foi abordado enquanto dirigia um veículo de passeio que vinha da fronteira com o Paraguai e seguia em direção ao Estado do Mato Grosso.

Durante a revista, os policiais localizaram 309 tabletes de maconha escondidos no interior do carro. Natural de Rondônia, o condutor foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, junto com o entorpecente e o veículo apreendido.