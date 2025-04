'Rota do milho' vira disfarce para tráfico de 12 toneladas de maconha

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) cumpriu na 3ª feira (29.abril.25) mandados de busca e apreensão em três estados para aprofundar as investigações sobre uma grande remessa de drogas escondida sob carga de milho. A ação é desdobramento da apreensão de 12 toneladas de maconha, ocorrida em novembro de 2024, na Rodovia MS-386, em Aral Moreira.

A droga estava camuflada em um caminhão bitrem, que transportava milho, prática cada vez mais comum entre organizações criminosas. O motorista foi preso em flagrante e confessou que o entorpecente teria como destino o estado do Rio Grande do Sul.

Com a investigação em andamento, a Defron identificou indícios da participação de outros envolvidos, incluindo um suspeito apontado como responsável pela logística e financiamento do transporte. A partir disso, foram cumpridas ordens judiciais de busca em São José dos Pinhais (PR), Florianópolis (SC) e Araranguá (SC), com o apoio de unidades especializadas da Polícia Civil local.

Durante as ações, foram apreendidos documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que podem fortalecer as apurações sobre o esquema criminoso. A operação integra a 2ª edição da Operação Renorcrim, que busca desarticular redes de crime organizado em todo o país sob coordenação da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública).