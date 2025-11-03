Daniel invade pista contrária, mata professora avó, neta estudante e morre

Daniel Gracioso Ramos, de 25 anos, matou a estudante Gabrielly Fernandes Barbosa, de 25, e a avó dela, a professora aposentada Cirlei Barbosa, de 69, ao invadir a pista contrária na MS-164, em Ponta Porã (MS), nesta 2ª feira (3.nov.2025).

Durante uma tentativa de ultrapassagem, Daniel bateu o Chevrolet Prisma que dirigia contra um Honda Fit em que estavam a avó e a neta. Elas seguiam de Jardim em direção a Ponta Porã. A colisão ocorreu nas proximidades do distrito de Nova Itamarati.

Segundo a polícia, o Prisma tinha como passageiro Ângelo Antônio da Silva Rodrigues, de 30 anos.

Com o impacto, as vítimas ficaram presas às ferragens. Daniel morreu no local, enquanto Ângelo foi socorrido com lesões na perna. Gabrielly e Cirlei também morreram no local. A estudante cursava medicina no Paraguai e voltava para a fronteira.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e das polícias Civil, Militar Rodoviária e Científica atenderam à ocorrência.

A polícia suspeita que o Prisma transportava produtos contrabandeados do Paraguai. A carga não foi encontrada, e há indícios de que tenha sido saqueada.

Um inquérito será instaurado para apurar as causas do acidente.