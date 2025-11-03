Davi mata o filho autista de 11 anos asfixiado e enterra em cova rasa

Artur Davi Velásquez Piazza, de 11 anos, natural de Campo Grande (MS), foi morto em João Pessoa (PB) na última 6ª feira (31.out.25). O pai, Davi Piazza Pinto, de 38 anos, confessou o crime.

A vítima, uma criança com autismo não verbal e deficiência visual, foi morta por asfixia. O corpo foi localizado em uma cova rasa no bairro Colinas do Sul.

De acordo com as investigações, o assassinato foi premeditado. O pai viajou de Florianópolis (SC) para a Paraíba, supostamente para visitar o filho.

Antes do encontro, Davi comprou uma pá de jardinagem e alugou uma propriedade rural. A polícia informa que ele usou uma rede e travesseiros para sufocar o menino.

Após o crime, o autor colocou o corpo em um saco plástico e o enterrou na área de mata. A motivação investigada é vingança pelo fim do relacionamento com a mãe da criança.

O corpo do menino foi enterrado na manhã desta 2ª feira (3.nov.25), no Cemitério do Cristo Redentor, em João Pessoa.

No domingo (2.nov.25), o homem se apresentou à Polícia Militar em Florianópolis. Ele confessou o crime primeiro à própria mãe, que acionou o 190.

Com base nas informações, a polícia da Paraíba localizou o corpo. O menino nasceu em Campo Grande e morou na cidade durante os primeiros anos de vida.

Davi permanece preso em Florianópolis. Ele aguarda transferência para a capital paraibana.

O autor responderá por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A Polícia Civil da Paraíba deve concluir o inquérito nos próximos dias.