Denilson mata Dahiana no Paraguai e desova o corpo no Brasil

A Polícia Civil de Bela Vista (MS) está à procura de Dilson Ramão Fretez Galeano, de 29 anos.

Ele é suspeito de matar a companheira, Dahiana Ferreira Bobadilla, de 24 anos, no Paraguai, e desovar o corpo no Brasil.

O corpo da jovem foi encontrado na noite de 6ª feira (8.ago.25), às margens do rio Apa em uma cova rasa.



O corpo da jovem foi enterrado pelo feminicída em uma cova rasa às margens do Rio Apa em Bela Vista (MS).

Dahiana estava desaparecida desde o início da semana em Bela Vista do Norte, cidade paraguaia na fronteira com o Brasil.

De acordo com o delegado Renato Lima Fazza, o crime pode ter sido motivado por vingança.

A vítima havia denunciado Dilson por violência doméstica.

Na 5ª feira (7.ago.25), a polícia recebeu informações de que o suspeito estaria em Mato Grosso do Sul.

Segundo as investigações, ele teria confessado o crime à mãe, que mora em Sidrolândia (MS).

Ele disse que matou Dahiana e escondeu o corpo às margens do rio.

Após a denúncia, equipes da Polícia Civil fizeram buscas na região e localizaram o corpo com sinais de violência.

A causa da morte será confirmada após exame de necropsia.

Dilson está foragido.

O suspeito já era procurado por roubo e morava no Paraguai para evitar a prisão.

Informações sobre o paradeiro de Dilson podem ser enviadas para o WhatsApp da Polícia Civil: (67) 3439-1279.