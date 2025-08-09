Dada como desaparecida no Paraguai, Dahiana é encontrada morta em MS

O corpo de Dahiana Ferreira Bobadilla, de 24 anos, foi encontrado na noite de 6ª feira (8.ago.25) em uma cova rasa, no município de Bela Vista, região de fronteira.

Paraguaia, Dahiana estava desaparecida desde 4ª feira (6.ago.25). O registro do desaparecimento foi feito por sua mãe na Delegacia de Polícia de Bella Vista do Norte, no Paraguai, cidade vizinha à Bela Vista brasileira.

O principal suspeito do crime é o marido da vítima, o brasileiro Dilson Ramao Fretes Galeano, de 29 anos, que está foragido. Durante buscas na casa dele, a polícia localizou uma cova já aberta, mas vazia.

De acordo com familiares, Dahiana havia denunciado o companheiro por violência doméstica em 31 de julho e, desde então, vinha recebendo ameaças. Ela foi vista pela última vez por volta das 20h de 4ª feira, quando saiu de moto para ir ao supermercado e não retornou.

A promotora María Mirtha Martínez, da Unidade Penitenciária nº 3 de Pedro Juan Caballero, determinou buscas imediatas pela jovem e pelo suspeito, além de solicitar relatórios detalhados à delegacia sobre as investigações.

O caso também foi registrado na Polícia Civil de Bela Vista e segue sob apuração das autoridades dos dois países.