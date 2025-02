Depois de 30 anos foragido, assassino é encontrado e condenado em MS

Denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), um morador de Dourados foi condenado pelo Tribunal do Júri a 12 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de homicídio qualificado. A sentença foi proferida na última 5ª feira (13.fev.25), quase três décadas após o crime, ocorrido em 1996.

O réu permaneceu foragido por anos até ser localizado em 2023, no estado de São Paulo. Com isso, o processo, suspenso desde 1997, foi retomado, resultando na condenação. A.C. estava preso na Penitenciária Estadual de Dourados enquanto aguardava julgamento.

Na denúncia apresentada pelo MPMS, foi requerida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença por maioria de votos. A sentença foi lida pelo juiz Ricardo da Mata Reis, da Vara do Tribunal do Júri de Dourados. O acusado poderá recorrer da decisão, mas seguirá preso.

CRIME

De acordo com a denúncia, na noite de 16 de setembro de 1996, A.C. invadiu a residência da vítima, O.M.S., e efetuou um disparo de arma de fogo que a atingiu fatalmente.

A motivação do crime, segundo a acusação, foi a não aceitação do relacionamento da vítima com a então companheira do réu. Inconformado com a relação e sem conseguir convencer a mulher a se separar, A.C. decidiu cometer o homicídio. Agora condenado, o réu cumpre pena enquanto aguarda recurso.