Detida na casa do namorado, menor diz que matou Otacília após agressão

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na manhã desta 2ª feira (13.out.25) suspeita de ter matado Maria Otacília Maciel, de 27 anos, a facadas durante a madrugada, em Naviraí. Segundo a Polícia Civil, a jovem foi localizada na casa do namorado e confessou o crime, alegando que agiu após uma briga com a vítima.

O homicídio ocorreu por volta da 0h20, na Rua Montenegro, região central da cidade. De acordo com a Polícia Militar, moradores encontraram a vítima caída sob uma árvore, com ferimentos no tórax e as roupas manchadas de sangue. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada no Hospital Municipal.

Durante as investigações, a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) ouviu testemunhas que relataram desavenças anteriores entre a vítima e a adolescente. A jovem foi localizada por volta das 10h e, ao ser abordada, confessou que esfaqueou Maria Otacília após ter sido agredida, usando uma faca que trazia consigo.

Ela disse ainda que jogou a arma em um bueiro após o crime, mas o objeto não foi localizado e a polícia acredita que a faca possa ter sido arrastada pela chuva.

Submetida a exame de corpo de delito, a adolescente apresentava escoriações compatíveis com luta corporal. Ela foi apreendida em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Naviraí.