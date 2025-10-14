Otacília morre após ser encontrada esfaqueada debaixo de árvore em MS

Uma mulher identificada como Maria Otacília Maciel, de 27 anos, foi morta a facadas na madrugada desta 2ª feira (13.ou.25), na Rua Montenegro, região do Jardim Vale Encantado, em Naviraí.

De acordo com a Polícia Militar, Maria foi encontrada caída sob uma árvore, com as roupas manchadas de sangue e ferimentos na região do tórax. Populares acionaram o socorro, e o Corpo de Bombeiros levou a vítima até o Hospital Municipal, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

A polícia ainda não identificou suspeitos nem a motivação do crime. A Polícia Civil esteve no local e realizou os levantamentos iniciais para apurar as circunstâncias da morte.

O caso foi registrado como homicídio simples e morte por causa indeterminada na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, que conduz as investigações.