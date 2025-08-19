MS Notícias

Enfermeira leva soco de paciente e cai desacordada em UPA na Capital

Vítima precisou passar por tomografia na Santa Casa

Uma enfermeira da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon, em Campo Grande, desmaiou após ser agredida por um paciente psiquiátrico na noite de domingo (17.ago.25). O caso reacendeu a discussão sobre a falta de segurança para profissionais da saúde.

De acordo com relatos, a trabalhadora estava na enfermaria quando o homem, que estava internado, levantou-se do leito e desferiu um soco em seu rosto.

A vítima caiu desacordada e recebeu atendimento imediato de colegas, sendo levada para a sala vermelha da unidade e, em seguida, transferida para a Santa Casa, onde passou por tomografia e acompanhamento médico.

O agressor, que possui diagnóstico de esquizofrenia e é usuário de drogas, estava internado sem contenção física. A ocorrência foi registrada pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), e um boletim deve ser formalizado na Polícia Civil.

O Sinte (Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem) criticou a ausência de medidas de segurança adequadas nas UPAs, especialmente no manejo de pacientes psiquiátricos. O sindicato informou ainda que já tem uma reunião agendada com gestores para a próxima quinta-feira (22), quando pretende cobrar providências urgentes para proteger trabalhadores da saúde.

