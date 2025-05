Ex-diretor de Unei é condenado por desvio de combustível e falsificação

O ex-diretor da Unidade Educacional de Internação Pantanal (Unei Pantanal), José Domingos Martinez de Camargo, foi condenado a nove anos, um mês e quinze dias de reclusão, além do pagamento de multa, pela prática dos crimes de falsidade ideológica, peculato e desvio de combustível.

A sentença, proferida pela Justiça de Corumbá, também determinou a perda do cargo público e a comunicação da condenação ao Tribunal Regional Eleitoral e órgãos de identificação para fins de registro criminal.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), os crimes foram cometidos entre 2019 e 2022, período em que Camargo se aproveitou da função pública para inserir informações falsas em documentos oficiais, falsificar folhas de ponto e autorizar o pagamento de salários a servidores que não compareciam ao trabalho.

O ex-diretor também foi responsabilizado pelo desvio de combustível da frota oficial, utilizado em benefício próprio ou vendido clandestinamente. As investigações apontaram que veículos do Estado eram usados para transporte irregular de passageiros, e uma testemunha chegou a relatar o pagamento de R$ 10 por corrida.

Relatórios de fiscalização revelaram inconsistências nos registros de quilometragem e abastecimento dos veículos, reforçando o uso indevido da estrutura pública. O MPMS destacou em nota que as fraudes foram cometidas de forma continuada, o que agravou a pena aplicada.