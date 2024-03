Ex-jogador Robinho é preso em Santos (SP)

O ex-jogador de futebol Robson de Souza, o Robinho, de 40 anos, foi preso na noite desta 5ª.feira (21.mar.24), em Santos (SP).

Ele foi levado à sede da Polícia Federal (PF), para que inicie o cumprimento de uma pena de 9 anos de condenação por estupro. Eis o processo.

Mais cedo mostramos aqui no MS Notícias, que a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura, assinou a autorização para prender o atacante.

Segundo a justiça da Itália, o jogador brasileiro seria integrande de um grupo de 6 homens que estupraram, em 2013, uma jovem embriagada em uma boate de Milão. Na época, Robinho atuava como atacante no Associazione Calcio Milan, considerado um dos mais importantes clube de futebol do mundo .

Robinho foi condenado em três instâncias na Itá lia em 2017 e a sentença por estupro foi transitada em julgado em janeiro de 2022. O jogador que vivia no país europeu, veio para o Brasil antes que pudesse ser preso.

Então, a Justiça italiana requereu ao Brasil a homologação da sentença e a transferência da execução da pena, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália (Decreto 863/1993).

Nesta 4ª.feira (20.mar.24), por 9 votos a 2, a Corte Especial do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) aprovou a homologação da sentença e a transferência da execução da pena.

Os advogados do ex-jogador tentaram reverter a decisão com um habeas corpus no Superior Tribunal Federal (STF), para que Robinho aguardasse os recursos do processo em liberdade. O ministro Luiz Fux, responsável por analisar a liminar, negou.