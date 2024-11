Ex-marido matou Simone após ela assumir novo relacionamento em MS

Simone Alves de Siqueira, de 31 anos, foi brutalmente assassinada pelo ex-marido, Sérgio Brizola, de 38 anos, poucas horas depois de tornar público um novo relacionamento em suas redes sociais.

O crime, que aconteceu na manhã de 3ª feira (5.nov.24) em Itaporã, município a 224 quilômetros de Campo Grande, teria sido motivado pela suposta inconformidade de Sérgio com o novo relacionamento da ex-esposa. Eles foram casados por 19 anos e tiveram duas filhas, mas estavam separados há cerca de um mês.

Segundo informações da Polícia Civil, na noite anterior ao crime, Simone alterou seu status de relacionamento no Facebook e publicou uma foto ao lado do novo namorado, oficializando o namoro.

Na manhã seguinte, após levar a filha ao ponto de ônibus, Simone retornou ao trabalho na granja onde vivia em casas separadas de Sérgio, que também residia no local. Momentos antes do crime, testemunhas informaram que os dois chegaram a tomar chimarrão juntos, cada um seguindo para suas respectivas tarefas no local.

O crime ocorreu quando Simone estava sozinha em frente à granja. Sérgio se aproximou dela armado com um revólver calibre 38 e disparou contra sua cabeça. O corpo foi encontrado pelo pai da vítima, que, preocupado com a ausência da filha, a encontrou já sem vida. Sérgio fugiu em um Corsa Classic prata, pertencente a um funcionário local, e permanece foragido.

Simone havia registrado um boletim de ocorrência contra Sérgio no último dia 25 de outubro, relatando perseguições e solicitando medidas protetivas. Ainda não há informações sobre o paradeiro do autor.