Executivo de multinacional e noiva deram golpe de R$ 130 mil em atacadistas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta 3ª feira (20.maio.25) a Operação Kosmos, com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão contra quatro suspeitos de integrar uma associação criminosa familiar especializada em estelionato.

De acordo com a investigação da 15ª Delegacia de Polícia, o grupo se organizou para aplicar fraudes em compras de grandes volumes de mercadorias, obtendo descontos ilegais em prejuízo de empresas atacadistas. O principal investigado, um ex-executivo de contas de uma multinacional, comprava produtos da própria empresa com descontos abusivos. Ele também persuadiu a noiva, funcionária de uma rede de supermercados atacadista, a aplicar o mesmo esquema.

As compras eram registradas em nome do pai e do sobrinho do investigado e, entre maio de 2023 e novembro de 2024, o grupo efetuou 16 compras com prejuízo estimado em R$ 130,4 mil às empresas lesadas. Em alguns casos, os descontos chegaram a 96,7%.

Os produtos, em sua maioria cosméticos, eram revendidos em uma loja da família em Santa Maria. A operação cumpriu buscas na loja e nas residências dos envolvidos, localizadas nas regiões administrativas de Arniqueiras e Santa Maria. O objetivo foi apreender produtos obtidos de forma fraudulenta e reunir provas adicionais das atividades do grupo.

O ex-executivo e a noiva foram demitidos após a descoberta das fraudes. O inquérito segue em andamento para apurar a participação de outros envolvidos e identificar novas vítimas.