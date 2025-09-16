MS Notícias

EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA

Falso médico é preso após medicar pacientes e fazer até cirurgia

Suspeito de 40 anos usava registro de outro médico e pode ter realizado até procedimentos cirúrgicos

Homem foi preso pela Polícia Civil do MaranhãoHomem foi preso pela Polícia Civil do Maranhão - Reprodução
A Polícia Civil do Maranhão prendeu, na tarde da última 4ª feira (10.set.25), em Bequimão, município a 75 km de São Luís, um homem de 40 anos suspeito de exercer ilegalmente a medicina. Ele teria usado o carimbo e o registro de um profissional habilitado para atender pacientes em uma unidade de saúde da cidade.

Segundo a polícia, há indícios de que o suspeito chegou a realizar procedimentos cirúrgicos utilizando a falsa identidade. A investigação começou após denúncia do verdadeiro médico, que informou que seu nome e carimbo estavam sendo usados de forma irregular.

O homem foi preso em flagrante e deve responder por falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina. Após prestar depoimento, ele foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanece à disposição da Justiça.

