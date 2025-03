Foragido da Justiça é morto com tiro na cabeça em Rio Brilhante

Lauro da Silva Pereira, de 22 anos, foi encontrado morto no início da noite de domingo (30.mar.25), dentro de uma casa na Vila Fátima, em Rio Brilhante. A vítima foi atingida com um disparo na cabeça e não resistiu.

Segundo informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, as polícias Civil e Militar foram acionadas para atender a ocorrência na Rua Juviano Medeiros. Ao chegarem, os agentes encontraram o corpo caído dentro da residência, com sinais de execução.

Ainda conforme o site, Lauro havia se mudado recentemente para o imóvel, onde seus pertences ainda estavam encaixotados. Durante a perícia, foram localizadas 10 porções de maconha, totalizando 40,9 gramas, dentro de uma das malas da vítima.

O jovem era foragido da Justiça e possuía um mandado de prisão em aberto. Também respondia por tentativa de homicídio registrada em 2024, além de já ter sido detido por porte ilegal de arma, tráfico de drogas, direção sem habilitação e dano ao patrimônio público.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante.