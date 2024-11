Funcionários criam 'fantasmas' e desviam R$ 4 milhões do patrão em CG

Dois funcionários de uma empresa de engenharia foram presos na 3ª feira (5.nov.24) em Campo Grande, suspeitos de desviar mais de R$ 4 milhões ao longo dos últimos dois anos, criando funcionários fantasmas e direcionando os valores para suas próprias contas. Apenas na 3ª, a dupla desviou cerca de R$ 35 mil, conforme apurado pela Segunda Delegacia de Polícia Civil da Capital.

Os trabalhadores, responsáveis pela administração da folha de pagamento de cerca de 200 empregados da construtora que atua na capital e no interior do estado, teriam forjado contracheques e registros de funcionários inexistentes, elevando as despesas salariais da empresa. De acordo com a investigação, essa prática fraudulenta estava em curso há pelo menos dois anos.

Presos em flagrante, os homens acumulavam mais de 17 anos de trabalho na empresa e agora respondem por furto qualificado por abuso de confiança e fraude. Eles ainda aguardam a realização da audiência de custódia para definição de medidas cautelares.