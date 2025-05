Funcionários de lava a jato furtam celular do patrão e desviam R$ 30 mil

Dois homens, de 27 e 28 anos, foram presos na 5ª feira (8.maio.25) em Caldas Novas (GO) durante operação do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) da Polícia Civil.

Eles são suspeitos de furtar o celular do patrão e realizar um Pix de R$ 30 mil minutos depois do início do expediente em um lava a jato, no dia 5 de abril.

Após subtraírem o aparelho por volta das 8h35, os ex-funcionários deixaram o local de trabalho e, às 8h46, transferiram o valor para a conta de um terceiro. Um dos suspeitos confessou ter recebido R$ 10 mil da quantia desviada.

Além das prisões, o celular da vítima foi recuperado, e a Polícia Civil solicitou o bloqueio de bens e contas bancárias dos envolvidos. Um dos homens já tem antecedentes por roubo com uso de faca, e o outro por tráfico de drogas.