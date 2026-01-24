MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
24 de janeiro de 2026
Campo Grande 32ºC

CORRUPÇÃO

Gaeco aponta rede de 6 sites investigados por desvios em Terenos

Operação apura fraude em licitações envolvendo empresários e jornalistas; prisões ocorreram em MS, Brasília e no litoral de Santa Catarina

Reprodução/Divulgação
A- A+

Uma investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) lançou luz sobre um sofisticado esquema de suposta corrupção na Prefeitura de Terenos.

O foco da operação não está apenas em agentes públicos, mas em uma rede privada formada por seis sites de notícias.

Segundo o Ministério Público Estadual (MPE), essas empresas teriam atuado em conluio para fraudar licitações e desviar recursos públicos municipais.

O promotor de Justiça de Terenos, Eduardo de Araújo Portes Guedes, detalhou no pedido de prisão como o grupo operava.

A investigação aponta que veículos de comunicação, que deveriam prezar pela informação, eram utilizados como fachada ou instrumentos para simular concorrência em contratos públicos.

Os veículos e empresas citados no suposto esquema de fraude incluem:

A tese do MPE é de que, embora tivessem CNPJs diferentes, essas empresas agiam de forma coordenada para vencer certames e drenar o erário.

PRISÕES EM TRÊS ESTADOS

A operação resultou no cumprimento de mandados de prisão contra seis acusados de integrar a organização. A ação mostrou o alcance geográfico e financeiro dos investigados.

Um dos alvos, Geraldo Alves Pereira (61 anos), foi detido longe do centro-oeste: ele estava em Itapema, litoral de Santa Catarina, conhecido destino turístico de alto padrão.

Já Eudemar Rogers Nolasco de Faria (58 anos) foi localizado e preso em Brasília (DF).

Após a detenção na capital federal, a defesa de Eudemar solicitou conversão para prisão domiciliar alegando graves problemas de saúde, pedido que recebeu parecer favorável do Ministério Público.

QUEM SÃO OS PRESOS

Além de Geraldo e Eudemar, a lista de presos preventivamente inclui figuras conhecidas no meio da comunicação local e empresarial:

  • Francisco Elivaldo de Souza, conhecido como "Eli Souza" (62 anos), do Jornal Impacto;

  • Leandro de Souza Ramos (46 anos);

  • Antônio Henrique Ocampos Ribeiro (26 anos);

  • Francisco das Chagas Veras Nascimento.

PRÓXIMOS PASSOS

O Gaeco continua analisando o material apreendido para determinar o montante exato desviado dos cofres de Terenos.

A investigação busca agora desvendar se existem outros contratos fraudulentos vigentes e a profundidade da relação entre a gestão municipal e o grupo de mídia citado.

Tags: Agrobrasil, Cleuza Maria Seixas Guimarães, Eli Souza, Gaeco, GDS News, Jornal Impacto, Leandro de Souza Ramos, Política MS News, Terenos, Tops do MS News
Reportar Erro
MS Noticias no Google News