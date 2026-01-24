Gaeco aponta rede de 6 sites investigados por desvios em Terenos

Uma investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) lançou luz sobre um sofisticado esquema de suposta corrupção na Prefeitura de Terenos.

O foco da operação não está apenas em agentes públicos, mas em uma rede privada formada por seis sites de notícias.

Segundo o Ministério Público Estadual (MPE), essas empresas teriam atuado em conluio para fraudar licitações e desviar recursos públicos municipais.

O promotor de Justiça de Terenos, Eduardo de Araújo Portes Guedes, detalhou no pedido de prisão como o grupo operava.

A investigação aponta que veículos de comunicação, que deveriam prezar pela informação, eram utilizados como fachada ou instrumentos para simular concorrência em contratos públicos.

Os veículos e empresas citados no suposto esquema de fraude incluem:

A tese do MPE é de que, embora tivessem CNPJs diferentes, essas empresas agiam de forma coordenada para vencer certames e drenar o erário.

PRISÕES EM TRÊS ESTADOS

A operação resultou no cumprimento de mandados de prisão contra seis acusados de integrar a organização. A ação mostrou o alcance geográfico e financeiro dos investigados.

Um dos alvos, Geraldo Alves Pereira (61 anos), foi detido longe do centro-oeste: ele estava em Itapema, litoral de Santa Catarina, conhecido destino turístico de alto padrão.

Já Eudemar Rogers Nolasco de Faria (58 anos) foi localizado e preso em Brasília (DF).

Após a detenção na capital federal, a defesa de Eudemar solicitou conversão para prisão domiciliar alegando graves problemas de saúde, pedido que recebeu parecer favorável do Ministério Público.

QUEM SÃO OS PRESOS

Além de Geraldo e Eudemar, a lista de presos preventivamente inclui figuras conhecidas no meio da comunicação local e empresarial:

Francisco Elivaldo de Souza , conhecido como "Eli Souza" (62 anos), do Jornal Impacto;

Leandro de Souza Ramos (46 anos);

Antônio Henrique Ocampos Ribeiro (26 anos);

Francisco das Chagas Veras Nascimento.

PRÓXIMOS PASSOS

O Gaeco continua analisando o material apreendido para determinar o montante exato desviado dos cofres de Terenos.

A investigação busca agora desvendar se existem outros contratos fraudulentos vigentes e a profundidade da relação entre a gestão municipal e o grupo de mídia citado.