Garagista de luxo é presa por golpes que somam R$ 2,5 milhões em Goiás

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia, deflagrou na 3ª feira (3.jun.25) a Operação Chave de Vidro, que resultou na prisão preventiva de uma mulher suspeita de aplicar golpes em clientes de uma revenda de carros de luxo. Também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

Segundo as investigações, a suspeita recebia veículos em consignação, vendia os automóveis e se apropriava do valor das vendas. Os prejuízos ultrapassam R$ 2,5 milhões. Pelo menos dez boletins de ocorrência com o mesmo modus operandi foram registrados apenas no último ano.

Durante a operação, policiais apreenderam documentos, eletrônicos e outras provas na residência da investigada e na sede da empresa.