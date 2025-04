Gari encontra recém-nascida no lixo e quer adotar a criança no RJ

Uma recém-nascida foi encontrada com vida na madrugada desta 3ª feira (1º.abril.25) dentro de uma sacola de lixo, em plena via pública, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na Rua Ouro Preto, entre os bairros Quintino e Cascadura.

Segundo informações do G1, o bebê foi localizado por garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), que realizavam a coleta de resíduos na área. Um dos trabalhadores, Samuel da Silva Santos, relatou o momento em que se deparou com a criança: "Eu tava vindo do trabalho, entrei na rua para terminar o serviço. Aí, batendo um lixo, coletando, peguei uma caixa e joguei para dentro do caminhão. Quando voltei, vi um negócio no chão e achei até que fosse uma boneca. Falei: 'Caraca, achei uma bebê reborn! Vou levar para minha filha'", contou ao G1.

Ao perceber que se tratava de uma recém-nascida de verdade, os garis interromperam imediatamente o trabalho e acionaram a polícia. Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram ao local e encaminharam a bebê à Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira.

De acordo com a direção da unidade, a criança está internada com quadro de saúde estável e segue recebendo os cuidados necessários da equipe médica e multiprofissional. O Conselho Tutelar e a Vara da Infância foram informados e acompanham o caso.

A Comlurb divulgou nota lamentando o abandono e parabenizando os funcionários pela conduta exemplar diante da situação. O caso foi inicialmente registrado na 40ª DP (Honório Gurgel) e, posteriormente, encaminhado à 29ª DP (Madureira), que agora investiga a autoria do crime de abandono.