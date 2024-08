Garimpeiro diz que atirou em jovem de 22 anos após confundi-lo com porco-do-mato

A Polícia Civil está investigando uma tentativa de homicídio ocorrida em Rio Teles Pires, Paranaíta (MT), onde um jovem de 22 anos foi baleado por um garimpeiro que alegou ter confundido o rapaz com um animal enquanto caçava porco-do-mato na região.

Conforme o portal RDNews, o incidente aconteceu na manhã de 4ª feira (21.ago.24), por volta das 10h30. Na ocasião, uma equipe de biólogos, que estava na área instalando armadilhas para capturar animais silvestres, ouviu o som de um disparo de arma de fogo. Ao seguirem em direção ao barulho, encontraram o jovem ferido e sangrando no chão.

O garimpeiro, que assumiu a autoria do disparo, afirmou que acreditava estar atirando em um animal. Ele se comprometeu a comparecer à delegacia acompanhado de seu advogado, para fornecer mais detalhes sobre o ocorrido. A Polícia Civil continua com as investigações.