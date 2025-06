Golpistas usavam dados roubados para golpes com ingresso de rodeio em MS

A Polícia Civil de Chapadão do Sul concluiu o inquérito que apurou fraudes na venda de ingressos da Exposul 2025, realizada entre 18 e 21 de junho. Três homens foram identificados como integrantes de um grupo criminoso que usava dados pessoais e bancários de terceiros para comprar ingressos e revendê-los a preços abaixo do mercado, lesando vítimas e a organização do evento.

As investigações começaram após denúncias de que ingressos estavam sendo vendidos por valores muito inferiores aos praticados nos canais oficiais. A partir das diligências, os policiais localizaram os suspeitos hospedados em uma mesma pousada, onde foram apreendidos celulares repletos de provas das fraudes.

Os aparelhos continham listas com dados sensíveis, como nomes, CPFs e informações bancárias, além de conversas em aplicativos de mensagens, anotações com pedidos de ingressos e grupos de WhatsApp voltados exclusivamente à venda ilícita. Os golpistas utilizavam essas informações para realizar compras como se fossem as vítimas e, em seguida, revendiam os ingressos a preços promocionais, atraindo compradores desavisados.

Em um dos casos, uma compra de R$ 1.788,00 foi contestada pela vítima junto ao banco, o que ajudou a comprovar o golpe. Um dos investigados chegou ao município antes do evento para divulgar os ingressos e organizar a distribuição, enquanto os demais davam suporte operacional e financeiro à fraude.

Os suspeitos foram indiciados por estelionato e associação criminosa, e o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público.