Homem acusado de torturar esposa é morto a tiros horas depois em MS

Poucas horas após ser denunciado por agredir a companheira, Delsio Emanuel Lopes de Oliveira, de 27 anos, foi assassinado a tiros na madrugada de domingo (16.fev.25) no bairro Água Azul, em Ivinhema, a 289 quilômetros de Campo Grande.

A vítima, uma jovem de 22 anos, procurou a Delegacia de Polícia Civil na manhã de sábado (15) para denunciar as agressões constantes que sofria do companheiro, com quem tem uma filha de seis meses. Segundo seu relato, Delsio a torturava com queimaduras de cigarro, socos e golpes de cabo de vassoura. Além disso, usava um martelo para ferir seus dedos e chegou a derramar gasolina sobre seu corpo, ameaçando atear fogo.

No boletim de ocorrência, a jovem detalhou ainda que o agressor cortou seu cabelo à força com uma tesoura e a ameaçava constantemente de morte. “Se não ficar comigo, você vai ficar a sete palmos embaixo da terra”, teria dito Delsio, segundo seu depoimento. A mulher também afirmou que ele ameaçava seus familiares. Após formalizar a denúncia, ela solicitou medida protetiva contra o agressor.

Cerca de 18 horas depois do registro da ocorrência, Delsio foi encontrado morto no quintal de casa, com um tiro no abdômen. Ele tentou correr para a rua, mas caiu no trajeto e morreu no local. A polícia investiga o caso e, até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime.