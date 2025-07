Homem de 34 anos é preso por estuprar a ex-namorada grávida em MS

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados prendeu em flagrante, na 6ª feira (18.jul.25), um homem de 34 anos investigado por estupro contra sua ex-namorada, de 22 anos, que está grávida de sete meses. O suspeito é o pai da criança.

A vítima procurou a DAM visivelmente abalada, relatando ter sido forçada a manter relação sexual mediante violência. Diante da gravidade do depoimento, a equipe de investigação agiu imediatamente, localizando e prendendo o agressor nas primeiras horas do dia.

Durante a ação policial, foi apreendido o vestido que a vítima usava no momento do crime, contendo vestígios de sêmen. O material será encaminhado para perícia técnico-científica, reforçando a materialidade do delito.

A delegada responsável destacou a agilidade da resposta policial em casos de violência sexual, especialmente quando a vítima se encontra em situação de vulnerabilidade. "Estamos aqui para proteger a sociedade e garantir às mulheres o direito de viver sem medo", afirmou em nota à imprensa.