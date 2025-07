Empresários são indiciados por estupro após obrigar adolescente a molestar cavalo em MS

A Polícia Civil de Cassilândia indiciou dois empresários pelo crime de estupro de vulnerável. Eles são suspeitos de gravar e divulgar vídeos em que obrigam um adolescente a abusar de um cavalo. O caso, que ocorreu em março de 2025, ganhou repercussão após as imagens circularem em grupos de mensagens e nas redes sociais.

Os dois empresários, sendo um proprietário de academia e outro de loja de rações, responderão ao processo em liberdade. As investigações apontam que eles coagiram um adolescente, de 14 ou 16 anos, a manusear a genitália do animal. Em trechos dos vídeos, um dos empresários ordena que o jovem "abra a boca", caso contrário, o pagamento de R$ 20 prometido não seria realizado.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades após a mãe do adolescente denunciar a situação ao Conselho Tutelar e registrar boletim de ocorrência, depois de ver as imagens no celular do filho. Durante a investigação, foi apurado que o adolescente teria TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e TOD (Transtorno Opositivo Desafiador).

A Polícia Civil constatou o crime e indiciou os dois empresários. O inquérito já foi finalizado e encaminhado ao Poder Judiciário.