Juliano mata Rose a golpes de facão após denúncia de estupro em MS e foge

A Polícia Civil de Costa Rica investiga o feminicídio de Rose Antonia de Paula, de 41 anos, morta a golpes de facão na noite de sexta-feira (27), em um kitnet nos fundos de um comércio no centro da cidade. O principal suspeito do crime é Juliano Pinheiro de Oliveira, de 40 anos, ex-companheiro da vítima, que está foragido e havia sido denunciado por ela em 2023, por estupro.

Testemunhas relataram que Juliano foi visto saindo do local em alta velocidade por volta das 20h, pilotando uma motocicleta com placa QAP8B07, de Costa Rica. O veículo ainda não foi localizado.

No imóvel onde ocorreu o crime, a perícia encontrou um facão, além de documentos da vítima e do suspeito sobre a cama. Vizinhos disseram ter ouvido discussões entre o casal durante a tarde.

Além do feminicídio, Juliano já havia sido denunciado em 2023 por Rose, que o acusou de estuprar uma menina de 11 anos. Conforme o boletim registrado em 22 de maio do ano passado, ele passava as mãos no corpo da criança e fazia ameaças de morte caso ela contasse a alguém.

Em nota divulgada à imprensa, a Delegacia de Polícia de Costa Rica pede apoio da população para localizar o foragido. Informações podem ser repassadas, mesmo de forma anônima, pelo telefone (67) 3247-6500, que também atende via WhatsApp.